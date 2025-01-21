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ЦСКА хочет продать полузащитника Сашу Зделара — Sportklub

Московский ЦСКА намерен продать сербского полузащитника Сашу Зделара. Об этом сообщает Sportklub.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, столичный клуб планирует расстаться с игроком в зимнее трансферное окно для того, чтобы получить хоть какие-то деньги, поскольку трудовое соглашение футболиста с красно-синими действует до лета 2025 года.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

ЦСКА