Артур вошёл в историю «Зенита», как Домингес. Не считайте его трансфер грубой ошибкой

Когда Артур брал игру на себя, его дриблинг был предсказуемым даже для не самых искушённых соперников по РПЛ. Качественно смещаться с правого фланга в центр не получалось. Как и обострять: ему проще было отдать ближнему, чем включать раскованность в стиле даже не Малкома — хотя бы Глушенкова. Универсальным солдатом, как тот же Мантуан, он тоже не стал. На фоне высокой стоимости и невыгодной перепродажи (брали за € 15 млн, спустя год отдали за € 10 млн) ситуация кажется вообще патовой.