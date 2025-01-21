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Александр Медведев рассказал, как Луис Энрике может усилить игру «Зенита»

В понедельник «Зенит» объявил о переходе бразильского игрока.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Луис Энрике может помочь санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» благодаря своей универсальности. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В понедельник «Зенит» объявил о переходе бразильского игрока, контракт с полузащитником рассчитан на четыре года с возможностью продления на один сезон.

«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в Главной лиге футбола (MLS), — сказал Медведев. — Его переход в “Зенит” должен помочь ему в плане игр за сборную. Поэтому мы надеемся, что он будет играть и за “Зенит”, и за сборную Бразилии».

«Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — добавил он.

В «Ботафого» из «Зенита» перейдут нападающий Артур и полузащитник Вендел. Последний отправится в Бразилию летом.

«Артур же заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в “Ботафого”. Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: “Краснодару”, когда мы вернулись на первое место, и “Ростову” за короткое время до завершение основного времени, который стал чемпионским. Поэтому получилось так, что он провел чуть больше 1 800 минут — это 20 матчей. Но при этом его статистика очень хорошая, и в этом сезоне он блестяще выступал в кубке. И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», — отметил Медведев.

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