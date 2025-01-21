Александр Медведев рассказал, как Луис Энрике может усилить игру «Зенита»

«Артур же заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в “Ботафого”. Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: “Краснодару”, когда мы вернулись на первое место, и “Ростову” за короткое время до завершение основного времени, который стал чемпионским. Поэтому получилось так, что он провел чуть больше 1 800 минут — это 20 матчей. Но при этом его статистика очень хорошая, и в этом сезоне он блестяще выступал в кубке. И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», — отметил Медведев.