«Зенит» спасает французский топ-клуб. Трансфер Луиса Энрике — больше, чем вы думаете

Но главное — Текстор создал компанию Eagle Football — единый фонд, который управляет его основными футбольными активами. Туда входят «Лион», «Ботафого» и «Моленбек». В списке был и «Кристал Пэлас», однако не так давно основные акции клуба были проданы. Как раз для того, чтобы помочь «Лиону». По сути, эти три клуба создают внутри себя отдельную мультивселенную, где всё общее. Когда год назад «Ботафого» нужны были деньги на трансферы, использовали в том числе ресурсы французского клуба, которых и так было немного. Теперь бразильцы отдают долги. В том числе за счёт трансфера Энрике.