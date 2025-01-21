Стала известна сумма отступных Ивана Сергеева в «Крыльях Советов»

Напомним, Иван Сергеев в текущем сезоне провёл за «Крылья Советов» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Он вернулся в самарский клуб прошлым летом из санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые купили вместо него Александра Соболева из «Спартака».