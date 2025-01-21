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Стала известна сумма отступных Ивана Сергеева в «Крыльях Советов»

Сумма отступных в контракте нападающего Ивана Сергеева с самарскими «Крыльями Советов» составляет € 10 млн.

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У “Зенита” есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются “Зениту”, — добавил источник “Чемпионата”.

Напомним, Иван Сергеев в текущем сезоне провёл за «Крылья Советов» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Он вернулся в самарский клуб прошлым летом из санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые купили вместо него Александра Соболева из «Спартака».

Крылья Советов
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