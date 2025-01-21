Дмитрий Ананко: и Абена ещё может показать себя, и парень из спартаковской школы

— Любой может показать себя. И парень из спартаковской школы — тоже может. Сейчас можно чего угодно напридумывать, но только время ответит на этот вопрос. В любом случае Абена у Станковича уже был, он его лучше нас знает. Мы можем комментировать только то, что видим. Может, адаптация затянулась. Но, опять же, какая может быть адаптация у иностранного футболиста, который приходит в «Спартак»? В клуб, который может себе позволить купить практически любого игрока за любые деньги. Этот футболист должен сразу встать в строй и с первого дня доказывать свой уровень, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.