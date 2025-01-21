Семшов: мы сами виноваты в том, что легионеры себе позволяют — целуем их в одно место

Если Бителло не хочет играть за «Динамо», его надо отпускать. Нужно решить вопрос полюбовно и искать ему замену. Есть футболисты, которые хотят играть. Да, Бителло — хороший футболист и приносил «Динамо» пользу. Это вообще удивительно: «Динамо» борется за медали, а футболист посреди сезона уходит. Таким образом он показывает, что не хочет играть за этот клуб. Ни в коем случае не надо удерживать, а штрафные санкции нужно применить. Нужно ставить на место, уважать себя и наших футболистов. С Бителло нужно попрощаться«, — сказал Семшов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.