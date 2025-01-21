«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова

К тренировочному центру отеля, где жил «Спартак» и где состоялась игра с «Черноморцем», Бабич подошел чуть позже команды в компании нового спортивного директора Франсиса Кахигао — они неспешно беседовали на испанском. И в целом явно ощущалось, что недавно пришедший в клуб менеджер находится в постоянном процессе выстраивания новых коммуникаций. Накануне матча Кахигао провел время в общении с Дмитрием Комбаровым, который проводил сбор в соседнем отеле со спартаковской «двойкой» и чьи недавние подопечные должны были провести заключительные 30 минут против «Черноморца». Изначально планировалось, что спарринг пройдет в формате три тайма по 45 минут, но в итоге соперники остановились на привычном варианте — это к слову о том, сколько футболистов «Спартак» привез в Турцию, очевидно, что в Эмираты полетят уже не все.