«Зачем считать миллионы, потраченные на Энрике? Это ваши деньги?» Орлов — о трансферах «Зенита», Промесе и Бителло

Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии — верю/не верю. Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества. По сравнению с конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья. Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем «Зениту», увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ.