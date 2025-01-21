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«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании в товарищеском матче на зимних сборах в Дохе.

Источник: Соцсети

Встреча, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 1:1. В составе петербуржцев на 64-й минуте отличился Максим Глушенков. У национальной команды Иордании отличился Саед Аль-Росан (53).

Соперники проведут еще одну встречу 24 января.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 39 очков в 18 турах.

В другом товарищеском матче во вторник грозненский «Ахмат» на сборах в Турции со счетом 1:0 переиграл «Воеводину» из Сербии.

Зенит
Иордания
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