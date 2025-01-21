«Луис играет за сборную Бразилии, но Россия не участвует в европейских турнирах, поэтому тренеру национальной команды будет сложнее за ним следить. Я думаю, что переход в “Зенит” — это плохой выбор для Энрике. Уверен, он не сам принимал это решение, его приняли за него другие люди», — приводит слова Лоффредо Fogao.