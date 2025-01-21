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«Зенит» — плохой выбор для Энрике". В Бразилии высказались о переезде хавбека в Россию

Бразильский комментатор Андре Лоффредо поделился мнением о переходе атакующего полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

Источник: Getty Images

«Луис играет за сборную Бразилии, но Россия не участвует в европейских турнирах, поэтому тренеру национальной команды будет сложнее за ним следить. Я думаю, что переход в “Зенит” — это плохой выбор для Энрике. Уверен, он не сам принимал это решение, его приняли за него другие люди», — приводит слова Лоффредо Fogao.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Энрике в понедельник, 20 января. Контракт атакующего полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

За сборную Бразилии 24-летний футболист сыграл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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