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Матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» отменен из-за того, что большая часть игроков болгарской команды заболела

Матч «Крыльев Советов» и «Ботева» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Источник: pfcks.ru

Сегодня вечером «Ботев» известил «Крылья Советов» о том, что он не сможет принять участие в контрольном матче 22 января. В болгарской команде у большого количества игроков выявлена высокая температура. Для сохранения здоровья футболистов обеих команд было принято решение отменить игру.

Тренерский штаб «Крыльев» оперативно внес корректировки в процесс подготовки команды на первом сборе. Завтра команда продолжит тренировки в Турции.

Матч с сербским «Единством», запланированный на 24 января, начнется в 12:00 по московскому времени.

Крылья Советов
Ботев Пл
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