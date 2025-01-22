Матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» отменен из-за того, что большая часть игроков болгарской команды заболела

Сегодня вечером «Ботев» известил «Крылья Советов» о том, что он не сможет принять участие в контрольном матче 22 января. В болгарской команде у большого количества игроков выявлена высокая температура. Для сохранения здоровья футболистов обеих команд было принято решение отменить игру.