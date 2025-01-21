Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

«Зенит» — один из фаворитов в гонке за чемпионство. Тот, кто лучше пройдёт подготовительный период, и станет чемпионом. Все команды приблизительно равны по своему уровню игры и футболистам. В «Краснодаре» и «Динамо» прекрасные игроки. В основном всё будет зависеть от подготовки«, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.