Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике? У Семака есть два варианта состава

Луис Энрике — официально в «Зените». В обмен на суперзвезду «Ботафого» питерский клуб отправит в Бразилию Артура (он присоединится к новой команде зимой), а также Вендела, чей трансфер состоится летом. Дополнительных финансовых вложений, по словам Александра Медведева, не случится.
Давайте разберемся, что значит эта сделка для чемпионов России.
Потеря Артура на «Зенит» не повлияет. Но как заменить Вендела?
Вендел — игрок с подтвержденным качеством. Возможно, самый сильный в РПЛ за последние пять лет. Его адекватная цена — около 20 миллионов евро. Но главное, что заменить такого игрока на позиции правой «восьмерки» Сергей Семак не в состоянии. Вряд ли внутри клуба есть какой-то скрытый ресурс, да и в России или на доступных «Зениту» футбольных рынках футболистов уровня Вендела не найти. Поэтому очень интересно, как в Санкт-Петербурге поступят летом 2025-го, когда бразилец отправится в «Ботафого». Пока же мы ожидаем последнюю серию его пребывания в РПЛ. И в «Зените» надеются, что решение об уходе придаст Венделу дополнительную мотивацию на мощный финал российского цикла. Ничего другого в Санкт-Петербурге не придумали, поскольку бразилец очень хотел уйти. Первые слухи об этом, кстати, появились еще летом 2022-го. Три года для существования в такой ситуации — срок очень большой. Так что менеджмент сработал грамотно.
Артур — другая история. Здесь случился очевидный трансферный провал. Да, у него есть чемпионский гол, но ни дриблинга, ни нестандартных решений Семак от Артура не дождался. Самое интересное, что изначально бразилец тренерскому штабу «Зенита» вообще не нравился. Но их убедили, что никого лучше привезти не удастся. Артур очень похож по стилю на спартаковского Хесуса Медину. Кажется, что в целом это игрок качественный, иногда может забить важный гол, с хорошей левой. Но ключевые качества для крайнего нападающего отсутствуют: нет ни дриблинга, ни творчества, ни взрывной скорости. Поэтому его уход на потенциал «Зенита» не повлияет.
Разумеется, размен на лидера «Ботафого» в такой ситуации выглядит неплохим решением: Артур не приносит пользы, а Вендел хочет уйти, как последняя электричка на глазах у опаздывающего. Самое забавное, что оба клуба отправили друг другу кризисных футболистов: Энрике в Рио-де-Жанейро уже тоже ничего не хотел. После выигранного чемпионства бастовал и просился в Европу. Теперь Европа случилась. Хотя не совсем понятно, какие у него мотивы. Из России попасть в топ-5 лиг сложнее, чем из Бразилии.
Если подводить итоги, то этот размен точно успешнее того, в котором за Юри Алберто «Зенит» получил сразу четырех футболистов — Ренана, Мантуана, Ивана и Ду Кейроса — плюс обзавелся приоритетным правом выкупа Педро. По сути, из них заиграл только Мантуан. И то не на своей позиции. При этом адекватной замены в центре атаки «Зенит» так и не обрел. Спустя время кажется, что кейс с Альберто получился максимально провальным, хотя здесь многое решили политические моменты, и Питер оказался в патовой ситуации.
Размен Вендела и Артура на Эрике выглядит гораздо интереснее. Впрочем, появление Луиса хоть и хорошее антикризисное решение, но точно не спланированная спортивная логика, которая решит реальные игровые проблемы.
Как повлияет покупка Энрике на роли Глушенкова и Лусиано?
Теперь надо понять: а где будет играть Энрике? Игра Лусиано Гонду в первой части сезона особенно вопросов не вызывала. Посадить его на лавку сложно. Поэтому в «Зените» грядут структурные изменения. Вероятно, команда выстроится в 4−1−2−2−1, где Глушенков займет место на левом фланге, а Энрике окажется справа. В центре атаки вполне вероятен выход Лусиано. Аргентинец умеет забивать и отлично открывается, поэтому нет сомнений, что при довольно скромной игре Кассьерры и Соболева Семак сделает акцент и на нем.
Другой вариант: смещение Лусиано на левый фланг, Луис Энрике останется на правом. В центре все то же самое, но Глушенков в этой ситуации сыграет «ложную девятку»: он отскакивает назад, раскидывает мячи, бежит за спину, когда есть пространство. А Лусиано Гонду за счет смещений в центр с левого фланга создает давление на позиции центрфорварда.
Максим в любом случае должен занять место в основе, поскольку «Зенит» испытывает проблемы с легионерской квотой — чтобы ее обойти, Семак обычно использует Латышонка и Алипа, а третьим в сезоне выходил либо Глушенков, либо Мостовой.
Как мне кажется, становится очевидным, что ключевая оценка этого перехода — вопрос индивидуальной мощи футболиста и сложившиеся условия к его появлению. Другими словами, Вендел и Артур оказались в кризисе, а Луис Энрике хотел уехать из Бразилии. Но проблемы «Зенита» не решены: нет ни забивного центрального нападающего, ни качественного правого защитника. Тогда как на позиции правого форварда могут сыграть сразу три футболиста: Лусиано, Энрике и Глушенков. Даже левый фланг было бы логичнее усилить.
Впрочем, боссов «Зенита» понять можно: сложно отказаться от игрока уровня Энрике. С другой стороны, у меня все равно есть ощущение, что трансфер взрывоопасен — если из-за него лидеры «Зенита» потеряют любимые позиции.