Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике? У Семака есть два варианта состава

Вендел — игрок с подтвержденным качеством. Возможно, самый сильный в РПЛ за последние пять лет. Его адекватная цена — около 20 миллионов евро. Но главное, что заменить такого игрока на позиции правой «восьмерки» Сергей Семак не в состоянии. Вряд ли внутри клуба есть какой-то скрытый ресурс, да и в России или на доступных «Зениту» футбольных рынках футболистов уровня Вендела не найти. Поэтому очень интересно, как в Санкт-Петербурге поступят летом 2025-го, когда бразилец отправится в «Ботафого». Пока же мы ожидаем последнюю серию его пребывания в РПЛ. И в «Зените» надеются, что решение об уходе придаст Венделу дополнительную мотивацию на мощный финал российского цикла. Ничего другого в Санкт-Петербурге не придумали, поскольку бразилец очень хотел уйти. Первые слухи об этом, кстати, появились еще летом 2022-го. Три года для существования в такой ситуации — срок очень большой. Так что менеджмент сработал грамотно.