Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?

В феврале 2023 года Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ. Первый вскоре уехал из России на пике, второй остался еще на два года, но за это время так и не добрался до того уровня, который демонстрировал в дебютном сезоне. С высоты сегодняшнего дня Малком выглядит едва ли не легендой клуба, потому что провел роскошный финальный сезон, а вот Клаудиньо до этого статуса очень далеко.