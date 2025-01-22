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В Россию отказался ехать скандальный француз, в Иране заинтересовались Черчесовым. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

Россиянин, выступающий в Бельгии, отказал «Локомотиву»

Источник: Isosport/MB Media/Getty Images

Защитник бельгийского клуба «РВД Моленбек» Джовкар Дудаев отказался переходить в «Локомотив», сообщил на своей странице в соцсети X журналист Саша Тавольери.

По данным источника, к 21-летнему игроку этой зимой проявляли интерес «Локомотив» и клуб из Греции, но Дудаев принял решение завершить сезон в команде второй лиги Бельгии.

Есть вероятность, что защитник с бельгийско-российским гражданством уйдет летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Дудаев сыграл в 14 матчах за клуб во всех турнирах.

«Наполи» интересуется Гаджиевым

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно Sport24, «Наполи» следит за полузащитником махачкалинского «Динамо» Абакаром Гаджиевым.

Вчера представители итальянцев приехали в турецкую Аланию, где у «Динамо» проходит сбор, посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с 21-летним игроком.

Гаджиев в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

Контракт атакующего полузащитника с клубом РПЛ рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо уедет в Катар

Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль Садде», сообщает ESPN Brasil.

По данным источника, сделка полностью согласована — о ней будет объявлено в ближайшее время. Как сообщают другие СМИ, «Зенит» получит за бразильского хавбека около 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

Что в мире

В «Персеполисе» подтвердили интерес к Черчесову

Источник: Christian Bruna/Getty Images

Иранский клуб «Персеполис» отреагировал на слухи о возможном сотрудничестве со Станиславом Черчесовым.

Ранее об интересе к Черчесову из Ирана сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Черчесов сейчас возглавляет сборную Казахстана, но из-за неудач национальной команд ходят разговоры, что экс-тренер сборной России может быть уволен.

«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в пресс-службе «Персеполиса».

Погба отказался ехать в Россию

Источник: Getty Images

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о планах на будущее.

«Предложения? Есть интересные и менее интересные. Приведу пример: играть в России — это не моя цель. У меня другие цели.

Клуб, который играет в Лиге чемпионов? Да, почему бы и нет? Если оно придет, то почему бы и нет? Хочу играть в чемпионатах топ-5, но это зависит не только от меня, а от многих факторов», — сказал Погба во время прямого эфира на Twitch с французским стримером AmineMaTue.

Напомним, Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до полутора лет. Футболист может тренироваться с начала января.

Защитник «Ювентуса» Данило решил вернуться в Бразилию

Источник: sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Защитник «Ювентуса» Данило принял решение покинуть команду. Футболист намерен вернуться в Бразилию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В борьбе за 33-летнего футболиста лидирует «Фламенго». Также предложение сделал «Сантос».

Контракт Данило с «Ювентусом» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 16-ти матчах и отдал одну результативную передачу.

«Манчестер Сити» приобрел 19-летнего защитника «Палмейраса»

Источник: ФК "Манчестер Сити"

Центральный защитник «Палмейраса» Витор Рейс перешел в «Манчестер Сити». Стороны заключили контракт до лета 2029 года, сообщается на сайте клуба.

По данным СМИ, стоимость трансфера 19-летнего футболиста составила €35 млн.

Рейс является воспитанником «Палмейраса». Он дебютировал за главную команду в июне 2024 года. В его активе 22 матча за клуб.

Автор: Николай Соников

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