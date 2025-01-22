Сметанин: «Зенитовская карета превращается в тыкву»

— Что касается Бителло, эта история является печальным продолжением общеизвестных ситуаций, когда в предыдущие трансферные окна «Зенит» постоянно шел на поводу у своих бразильцев, которые схожими методами шантажировали клуб. «Зенит» в ответ на шантаж исполнял все прихоти бразильцев, заливая их истерики миллионами. И эти миллионы стали токсичными не только для самих питерцев, но и для всего нашего футбола.