Заза Джанашия: лучше бы «Зенит» подписал грузина, а потом продал его за € 35 млн

«Зачем “Зенит” тратит € 35 млн на Луиса Энрике? Клуб ждёт возвращения в еврокубки? Думаю, что это бессмысленная покупка, ведь “Зенит” без этого футболиста всё равно сильная команда. Питерскому клубу следовало бы лучше взять кого-то из России, здесь тоже есть хорошие футболисты. Лучше бы “Зенит” подписал какого-то грузина, а потом продал его за € 35 млн», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.