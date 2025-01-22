Гаврилов: Сколько уже таких, как Селихов, было в «Спартаке»!

«Ради бога, пусть идет. Если была бы проблема с вратарями, то Селихова бы не отпускали. Значит, есть полноценная замена и всё нормально, никого искать не надо. Запомнился ли мне он за годы в клубе? Сколько уже таких, как Селихов, было в “Спартаке”! Ну и чего тогда говорить», — цитирует Гаврилова Legalbet.