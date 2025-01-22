Глава «Зенита» Медведев объявил об уходе Клаудиньо

«У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым “Палмейрасом”. Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой. В конечном итоге предложение “Аль-Садда” было лучшим как для “Зенита”, так и для игрока, принявшего решение присоединиться к “Аль-Садду”, — приводит слова Медведева ESPN.