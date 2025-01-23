Владислав Сарвели: Выводы из неудач сделаны, и мы готовы весной выступить лучше

Команды РПЛ уже вовсю готовятся ко второй части сезона в чемпионате и Кубке России. Она будет особенно важной для московского «Локомотива», ставшего в прошлом году главным открытием. После летнего расставания со своим лидером Максимом Глушенковым, а также группой статусных игроков в лице Артема Дзюбы, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, «железнодорожники» вопреки ожиданиям не ухудшили свои результаты. Они долгое время шли на лидирующих позициях и даже кратковременный спад перед зимней паузой не мешает им претендовать на самые высокие места в чемпионате — отставание от первой строчки в таблице составляет всего четыре очка.
В интервью «Известиям» полузащитник «Локо» Владислав Сарвели оценил текущие результаты команды и шансы на успех весной, а также прокомментировал прогресс молодого лидера клуба Алексея Батракова и высказался о скандальном фото с нападающим «железнодорожников» Дмитрием Воробьевым, выложившим в соцсетях кадр с убитыми на охоте зайцами.
— Какой весенний результат будете считать успехом для себя и команды?
— Хочется как можно выше забраться. У нас есть все шансы на это. Главное, хорошо провести вторую часть сезона. До зимней паузы мы показали, что можем бороться за высокие места. Теперь важно качественно провести зимние сборы, подготовиться к возобновлению чемпионата и Кубка России. Думаю, мы способны на многое.
— Что произошло перед зимней паузой, когда «Локо» в трех последних матчах чемпионата набрал всего одно очко?
— Так всегда бывает в футболе. Когда команда показывает три-четыре-пять хороших победных игр, все начинают ее хвалить. И точно так же критикуют, когда она попадает в ступор и плохо начинает играть, хотя на поле выходят все те же футболисты, которые играли в выигранных матчах. К этому надо спокойно относиться и работать дальше.
— Можно сказать, что выводы из этих неудач в конце года сделаны?
— У нас был разговор в команде после окончания первой части сезона. Думаю, не стоит рассказывать, о чем мы говорили внутри коллектива. Но могу сказать, что выводы из тех неудач были сделаны, и мы готовы весной выступить лучше. Во всяком случае, видим, что можем это сделать. И хотим закончить чемпионат как можно выше.
— Вас вообще удивило, что после летнего ухода Глушенкова, Дзюбы, Миранчука, Жемалетдинова команда избежала кризиса и находится в лидирующей группе?
— Да, казалось, что ушли яркие лидеры. Но мне кажется, команда стала очень сбалансированной. Появились новые лидеры — другие ребята, которые повели команду вперед. В том числе свои воспитанники, как тот же Леша Батраков, очень результативно отыгравший первую часть сезона.
— По вашим ощущением, шумиха от успехов Батракова повлияла на него? Он остается таким же мотивированным, как во время дебюта в основе?
— Он молодой футболист, у которого все еще впереди. В принципе Леша хорошо играл не только в первых своих матчах в РПЛ, но и на достаточно длинной дистанции между летним дебютом и зимней паузой. То, что он способен прогрессировать дальше, — это очевидно. Будем надеяться, что у него и весной получится показывать такую же игру, как до перерыва, или даже лучше.
— В целом можно быть довольными тем, как прошли первую часть сезона?
— Думаю, да. Потеряв нескольких лидеров в межсезонье, мы показали хороший результат, держимся в лидирующей группе чемпионата, отстаем всего на четыре очка от первого места. Да, всегда хочется большего. Хотелось и в РПЛ лучше выступить, и в Кубке России пройти дальше в «Пути РПЛ» — жаль, что проиграли по пенальти «Динамо», хотя могли по итогам двух матчей победить соперника. Но главное, что в обоих турнирах еще ничего не потеряно. Можем и в чемпионате подняться выше, и в Кубке далеко пройти через «Путь регионов». Поэтому готовимся к весне и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.
— Что-то надо принципиально менять в игре и подготовке на весну?
— Думаю, нет. Разумеется, определенные коррективы нужны, чтобы избежать тех потерь очков, что были до зимней паузы. Но в целом у нас хорошая команда, мы показывали качественный футбол в большинстве матчей этого сезона. Надо все это развивать, и тогда успех придет.
— Как отреагировали на скандал вокруг Дмитрия Воробьева, который в конце декабря выложил в соцсетях фото с охоты на фоне подстреленных зайцев?
— Никак. Каждый делает то, что он хочет. Если кому-то это не нравится, то это их мнение.
— Сами увлекаетесь охотой?
— Нет. Я люблю животных. Я больше по рыбалке (улыбается).
— Какая самая крупная рыба вами была поймана?
— Да нет, я больше по мелким рыбам. Корюшку могу поймать и сварить.
— Ваш бывший клуб «Крылья Советов» оказался в центре самого громкого скандала в конце прошлого года. Как отреагировали на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, как неназванный сотрудник клуба попросил у него 36 млн рублей на выплату посредникам, влияющим на судей?
— Удивился этому. Не знаю, как это объяснить. И не хотел бы комментировать. Могу только пожелать удачи команде. Рад, что она сумела перед паузой одержать хорошие победы над «Ахматом» (2:1) и «Зенитом» (3:2).
Алексей Фомин