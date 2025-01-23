Владислав Сарвели: Выводы из неудач сделаны, и мы готовы весной выступить лучше

— Думаю, да. Потеряв нескольких лидеров в межсезонье, мы показали хороший результат, держимся в лидирующей группе чемпионата, отстаем всего на четыре очка от первого места. Да, всегда хочется большего. Хотелось и в РПЛ лучше выступить, и в Кубке России пройти дальше в «Пути РПЛ» — жаль, что проиграли по пенальти «Динамо», хотя могли по итогам двух матчей победить соперника. Но главное, что в обоих турнирах еще ничего не потеряно. Можем и в чемпионате подняться выше, и в Кубке далеко пройти через «Путь регионов». Поэтому готовимся к весне и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.