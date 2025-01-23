Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА

Из молодых, да ранних — это в принципе стандартная формула рассказа о представителях самой футбольной страны Южной Америки. Однако Лорран — исключение, и в его карьере не было каких-то волшебных сюжетов. Футболом он начал заниматься в восемь лет — в рамках социального проекта для детей и подростков. На тот момент это выглядело не как не первые шаги к большой карьере, а как возможность оторвать детей от безделья. Руководивший проектом Паулу Соареш вспоминал, что у него была очень сильная команда соответствующего возраста, в которой Лорран был запасным. Его ценили, но не видели будущей звездой.