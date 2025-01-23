ЦСКА обыграл «Ордабасы» в товарищеском матче в ОАЭ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли казахстанский клуб «Ордабасы» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча, которая прошла в четверг, закончилась со счетом 3:0 в пользу московской команды. Мячи забили Иван Обляков (7-я минута), Кирилл Глебов (31) и Секу Койта (45).
Следующий матч ЦСКА проведет 31 января против «Ростова» в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) в ОАЭ.
Армейцы ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 играх. «Ордабасы» идет на четвертом месте в чемпионате Казахстана.