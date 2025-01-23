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«Он может сделать гол из ничего». Корнеев — о новичке «Зенита» Луисе Энрике

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике.

Источник: Чемпионат.com

По словам Корнеева, бразилец является индивидуально сильным игроком.

«Луис Энрике очень силён индивидуально, очень быстрый дриблер. Он может всё. Это игрок, который может сделать гол из ничего», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В сезоне-2024 вингер провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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