Созин: в «Зените» не будут скучать по Клаудиньо, его уход — безумная победа клуба

«Уход Клаудиньо — абсолютно предсказуемый. И с точки зрения спортивной и финансовой составляющей его уход — это безумная победа “Зенита”.
Клаудиньо уже давно не хотел играть. Ему несколько раз поднимали зарплату, давали какие-то бонусы, но постоянно это недовольство продолжаться не может. Если человек не хочет играть и только создаёт видимость вовлечённости в процесс — от него надо избавляться. Потому что такое настроение влияет на всех в команде.
Никто в «Зените» не будет провожать Клаудиньо со слезами на глазах, как было с Малкомом и Халком. Не будут по нему скучать. Да, Клаудиньо внёс вклад в титулы, но запомнится лично мне вечным недовольным лицом и взмахами рук«, — сказал Созин в беседе с корреспондентом “Чемпионата”.