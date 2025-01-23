Созин: в «Зените» не будут скучать по Клаудиньо, его уход — безумная победа клуба

Клаудиньо уже давно не хотел играть. Ему несколько раз поднимали зарплату, давали какие-то бонусы, но постоянно это недовольство продолжаться не может. Если человек не хочет играть и только создаёт видимость вовлечённости в процесс — от него надо избавляться. Потому что такое настроение влияет на всех в команде.