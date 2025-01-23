Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Титов: «Спартак» сегодня — одна из самых «русских» команд РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил нынешний состав красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

Он назвал «Спартак» одной из самых русских команд в РПЛ на сегодняшний день.

«Мне приятно, что “Спартак” сегодня является одной из самых “русских” команд, где играют в составе Денисов, Умяров, Пруцев, Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия. У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублёров влились в основную обойму “Спартака” и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь