Егор Титов: «Спартак» сегодня — одна из самых «русских» команд РПЛ

«Мне приятно, что “Спартак” сегодня является одной из самых “русских” команд, где играют в составе Денисов, Умяров, Пруцев, Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия. У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублёров влились в основную обойму “Спартака” и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.