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Колыванов: желаю Зобнину как можно дольше продержаться в «Спартаке»

Бывший тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине на фоне ухода из клуба голкипера Александра Селихова.

Источник: Чемпионат.com

«Это футбол, что в “Спартаке” остался лишь один Зобнин, который выигрывал с командой чемпионство. Пожелаем ему, чтобы он как можно дольше держался. Жалко тех, кто отстаивал честь и славу “Спартака”, но покинул клуб. Время так быстро летит, что не успеваешь спохватиться. Кто-то заканчивает карьеру в 30−34 года, но сейчас это происходит чуть позже, чем в наше время. Сейчас другая медицина и восстановление», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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