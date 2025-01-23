Стала известна дата начала чемпионата России по футболу в сезоне-2025/26

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по календарному плану стартует 18 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Исполком РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год. Стыковые матчи за право остаться в РПЛ пройдут
Ранее стало известно, что текущий сезон РПЛ возобновится 28 февраля матчем 19-го тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом». После 18 туров лидирует «Краснодар» (39 очков), опережающий «Зенит» по личным встречам.