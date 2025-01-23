Стала известна дата начала чемпионата России по футболу в сезоне-2025/26

Исполком РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год. Стыковые матчи за право остаться в РПЛ пройдут 27—30 мая . Матч за Суперкубок России должен состояться 12 июля. Согласно плану РФС, летне-осенняя часть РПЛ в сезоне-2025/26 стартует 18 июля и продлится до 14 декабря. Кубок России должен начаться 22 июля и уйти на перерыв после 3 декабря.