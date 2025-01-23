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Стала известна дата начала чемпионата России по футболу в сезоне-2025/26

Чемпионат России по футболу в сезоне-2025/26 планируют начать 18 июля.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по календарному плану стартует 18 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Исполком РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год. Стыковые матчи за право остаться в РПЛ пройдут 27—30 мая. Матч за Суперкубок России должен состояться 12 июля. Согласно плану РФС, летне-осенняя часть РПЛ в сезоне-2025/26 стартует 18 июля и продлится до 14 декабря. Кубок России должен начаться 22 июля и уйти на перерыв после 3 декабря.

Ранее стало известно, что текущий сезон РПЛ возобновится 28 февраля матчем 19-го тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом». После 18 туров лидирует «Краснодар» (39 очков), опережающий «Зенит» по личным встречам.

Премьер-лига: таблица и календарь