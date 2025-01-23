«Сербия — братская страна для России». Николич — о будущем матче ЦСКА с «Партизаном»

Пауза на сборные в марте — удобное время для проведения товарищеской игры. Также приятно, что ПФК ЦСКА будет играть в гостях в Европе. Сербия — братская страна для России, а Белград — мой родной город, поэтому я счастлив вдвойне. Здорово, что мой родной клуб и ПФК ЦСКА дружат, в том числе и фанаты. Мне очень приятно. Ожидаю прекрасный выезд и надеюсь, что традиция таких матчей продолжится. Я приглашаю всех фанатов ПФК ЦСКА на игру в Белград!" — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.