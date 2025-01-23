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«Сербия — братская страна для России». Николич — о будущем матче ЦСКА с «Партизаном»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал новость о проведении товарищеского матча с сербским «Партизаном».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 22 марта в Белграде (Сербия).

«Я очень рад, что эта игра состоится. У нас летом на Братском кубке получилась очень красивая встреча с полными трибунами. Такой опыт был полезен и нам, и “Партизану”. Сейчас нас ждёт ответная игра, и я уверен, что и наши фанаты, и фанаты “Партизана” очень счастливы проведению такого матча.

Пауза на сборные в марте — удобное время для проведения товарищеской игры. Также приятно, что ПФК ЦСКА будет играть в гостях в Европе. Сербия — братская страна для России, а Белград — мой родной город, поэтому я счастлив вдвойне. Здорово, что мой родной клуб и ПФК ЦСКА дружат, в том числе и фанаты. Мне очень приятно. Ожидаю прекрасный выезд и надеюсь, что традиция таких матчей продолжится. Я приглашаю всех фанатов ПФК ЦСКА на игру в Белград!" — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

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