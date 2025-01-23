Колыванов: зачем Селихову менять шило на мыло и сидеть в «Ростове» на скамейке?

Ранее московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём.
«Селихов может пойти в “Ростов” для конкуренции, ведь там уже есть трое хороших вратарей. Но зачем ему менять шило на мыло и снова сидеть на скамейке? Мог бы также пойти в “Динамо” (смеётся), но это будет не самая красивая история», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».