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Массимо Каррера: Селихов достиг максимума в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о голкипере Александре Селихове, который накануне покинул красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

«В своё время Селихов сумел выиграть конкуренцию и очень хорошо показал себя в “Спартаке”. Мне кажется, он достиг максимума в клубе», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Селихов присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Ранее россиянин выступал за «Амкар». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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