ЦСКА и «Партизан» проведут товарищеский матч в Сербии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА договорился о проведении товарищеского матча с сербским «Партизаном» 22 марта, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Белграде.
«Символично, что первый в истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с “Партизаном” — почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3», — говорится в сообщении «красно-синих».
31 января ЦСКА сыграет с «Ростовом» в рамках Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.