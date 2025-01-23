ЦСКА и «Партизан» проведут товарищеский матч в Сербии

«Символично, что первый в истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с “Партизаном” — почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3», — говорится в сообщении «красно-синих».