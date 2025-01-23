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ЦСКА и «Партизан» проведут товарищеский матч в Сербии

Футболисты ЦСКА и сербского «Партизана» проведут товарищеский матч 22 марта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА договорился о проведении товарищеского матча с сербским «Партизаном» 22 марта, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Белграде.

«Символично, что первый в истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с “Партизаном” — почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3», — говорится в сообщении «красно-синих».

31 января ЦСКА сыграет с «Ростовом» в рамках Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.

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