«Это не хоккей». Медведев ответил на обвинения во лжи от президента «Палмейраса»

При этом для «Зенита» предложения этих трёх клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От «Аль‑Садда» оно оказалось лучше, но, когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учётом уважения, которое у нас есть к футболисту«, — приводит слова Медведева “Матч ТВ”.