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Валерий Овчинников: в «Зените» началась лёгкая паника по чемпионству в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Овчинников считает, что «Зенит» готов потратить любые деньги, чтобы выиграть РПЛ в этом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.

«Что касается перехода Луиса Энрике в “Зенит”, у богатых свои причуды. Мне кажется, что в “Зените” началась лёгкая паника, связанная с чемпионством в РПЛ. “Краснодар”, “Спартак” и другие клубы подпёрли питерцев. Поэтому для “Зенита” сейчас разговор не идёт о деньгах, ведь это не их деньги. Если бы клуб платил из своего кармана, это было бы другое дело. “Зенит” будет покупать хороших футболистов за большие деньги, чтобы любой ценой выиграть чемпионство», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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