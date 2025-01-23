Валерий Овчинников: в «Зените» началась лёгкая паника по чемпионству в РПЛ

«Что касается перехода Луиса Энрике в “Зенит”, у богатых свои причуды. Мне кажется, что в “Зените” началась лёгкая паника, связанная с чемпионством в РПЛ. “Краснодар”, “Спартак” и другие клубы подпёрли питерцев. Поэтому для “Зенита” сейчас разговор не идёт о деньгах, ведь это не их деньги. Если бы клуб платил из своего кармана, это было бы другое дело. “Зенит” будет покупать хороших футболистов за большие деньги, чтобы любой ценой выиграть чемпионство», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.