Егор Титов: «Ростов» далеко не худший вариант для Селихова

«Понятно, что это не топ-клуб, не “Спартак” или “Зенит”. Но Ростов-на-Дону — красивый, футбольный город. Мне он всегда нравился, а местный клуб регулярно давал нам бой. Бывало, “Спартак” там даже проигрывал. Сегодня у “Ростова” великолепный тренерский штаб, правильные и грамотные руководители. Почему бы и нет? Да, перед “Ростовом” не стоит задачи занимать первые места, да и нет такой возможности. Но для Селихова это далеко не худший вариант», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.