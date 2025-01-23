Александр Шикунов считает что «Ростову» нужен Селихов

«Уже “Ростов” будет принимать решение, нужен ли команде Селихов. Кафанов — серьёзный тренер вратарей. Если появляются слухи про “Ростов”, значит, Саша им нужен, ведь у команды есть шероховатости на этой позиции. В принципе, все мы их увидели в первой части РПЛ», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.