Гранат: очень грустно, что с чемпионского сезона в «Спартаке» остался только Зобнин

«Очень грустно, что с чемпионского сезона в “Спартаке” остался только Зобнин. У красно-белых была не такая взрослая команда, когда они выигрывали чемпионат России. А за такой короткий промежуток времени в “Спартаке” остался только один чемпион. К сожалению, для команды это произошло слишком скоротечно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.