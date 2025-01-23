В «Зените» — революция? Как понимать трансферы клуба этой зимой

Да, его можно было бы найти. Вспомнить времена, когда сам хавбек играл слева (так было на первом этапе его карьеры в Питере), и попробовать интегрировать бразильца туда. Или же ротировать его с Глушенковым, ведь на позиции «десятки» он тоже хорош. Однако здесь всё упиралось в мотивацию и желание футболиста. Да и если в нём нет большой игровой необходимости (в этом плане это не Вендел), то какой смысл держать Клаудиньо до лета?