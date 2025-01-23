Глушаков: от чемпионского состава в «Спартаке» остался только Зобнин, мы все не вечные

«Мы все не вечные и не железные. Да, состав чемпионского “Спартака” почти полностью поменялся — остался только Зобнин. Всё поменялось, но не результат. “Спартак” как с тех пор ничего не выигрывал, так и не выигрывает. Надеюсь, в этом году получится.
Из футболистов «Спартака» за всё это время выделю, конечно, Промеса. Ушёл, потом вернулся и всем запомнился. А про тех, кто играет в «Спартаке» сейчас, я не могу много говорить и петь им дифирамбы. Они играют по-разному: сегодня так, завтра уже иначе«, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.