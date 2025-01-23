Мостовой — о Селихове: одно дело сидеть на лавке в 20 лет, другое — в 30

«Ясно, что Селихов — хороший вратарь. Он много раз это доказывал, играя за “Спартак”, и понимает, что не слабее Максименко. Однако Александр просто хочет играть, поэтому уход произошёл по обоюдному согласию. Одно дело сидеть на лавке, когда тебе 20 лет, а другое — в 30, тем более он сыграл много матчей за “Спартак”. Наверняка много клубов РПЛ захотят подписать Селихова», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.