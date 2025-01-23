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Мостовой — о Селихове: одно дело сидеть на лавке в 20 лет, другое — в 30

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал причину ухода вратаря Александра Селихова из московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Ясно, что Селихов — хороший вратарь. Он много раз это доказывал, играя за “Спартак”, и понимает, что не слабее Максименко. Однако Александр просто хочет играть, поэтому уход произошёл по обоюдному согласию. Одно дело сидеть на лавке, когда тебе 20 лет, а другое — в 30, тем более он сыграл много матчей за “Спартак”. Наверняка много клубов РПЛ захотят подписать Селихова», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Ранее прошла информация о возможном переходе вратаря в «Ростов».

Спартак