«Галатасарай» проявил интересе к Угальде, пишут СМИ

Ранее журналист Фабрицио Романо писал, что «Спартак» ведет с Угальде переговоры о продлении контракта, рассчитанного до 2028 года. Также СМИ сообщали о заинтересованности в трансфере Угальде со стороны «Монако» и «Пари Сен-Жермен».