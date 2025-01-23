«Галатасарай» проявил интересе к Угальде, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфреду Угальде, сообщил в соцсети X журналист Каган Дурсун.
По информации источника, стамбульский клуб добавил Угальде, а также нападающего немецкого «Вольфсбурга» и сборной Дании Йонаса Винна в свой трансферный шорт-лист.
Ранее журналист Фабрицио Романо писал, что «Спартак» ведет с Угальде переговоры о продлении контракта, рассчитанного до 2028 года. Также СМИ сообщали о заинтересованности в трансфере Угальде со стороны «Монако» и «Пари Сен-Жермен».
Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. За трансфер 22-летнего форварда «красно-белые» заплатили, по данным портала Transfermarkt, 13 миллионов евро.
В весенней части прошлого сезона Угальде отметился одним забитым мячом в матче Кубка России против петербургского «Зенита» (1:2). В нынешнем сезоне форвард отметился 15 голами в Российской премьер-лиге (РПЛ) и возглавляет гонку бомбардиров.