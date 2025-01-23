Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Галатасарай» проявил интересе к Угальде, пишут СМИ

Журналист Дурсун: «Галатасарай» проявил интерес к форварду «Спартака» Угальде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфреду Угальде, сообщил в соцсети X журналист Каган Дурсун.

По информации источника, стамбульский клуб добавил Угальде, а также нападающего немецкого «Вольфсбурга» и сборной Дании Йонаса Винна в свой трансферный шорт-лист.

Ранее журналист Фабрицио Романо писал, что «Спартак» ведет с Угальде переговоры о продлении контракта, рассчитанного до 2028 года. Также СМИ сообщали о заинтересованности в трансфере Угальде со стороны «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. За трансфер 22-летнего форварда «красно-белые» заплатили, по данным портала Transfermarkt, 13 миллионов евро.

В весенней части прошлого сезона Угальде отметился одним забитым мячом в матче Кубка России против петербургского «Зенита» (1:2). В нынешнем сезоне форвард отметился 15 голами в Российской премьер-лиге (РПЛ) и возглавляет гонку бомбардиров.

Спартак