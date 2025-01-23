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«Большое спасибо, “Зенит”». Клаудиньо попрощался с российским клубом в соцсетях

Атакующий полузащитник Клаудиньо в своём аккаунте в социальной сети попрощался с санкт-петербургским «Зенитом», из которого он перешёл в катарский «Аль-Садд», о чём было объявлено вчера, 22 января.

«Большое спасибо, “Зенит”», — написал Клаудиньо, используя транслитерацию, отметив аккаунт сине-бело-голубых.

Также бывший полузащитник «Зенита» выложил видео с нарезкой своих ярких моментов за российскую команду.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

Зенит