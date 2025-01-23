Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболу

Станислав Черчесов заявил в колонке на сайте «Спорт-Экспресса», что за годы работы за рубежом понял, что к россиянам там относятся иногда «немного неуважительно», потому что «то, что там табу, у нас можно» и вопрос в организации российского футбола в целом.