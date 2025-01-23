СМИ: «Динамо» сообщило бразильцам о недопустимости переговоров с Бителло

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» направило бразильским футбольным клубам заявление, в котором говорит о недопустимости проведения переговоров с игроком команды Бителло без санкции со стороны «бело-голубых», сообщает Ge Globo.
Издание опубликовало текст и фотографию предполагаемого письма «Динамо», подписанного генеральным директором московского клуба Павлом Пивоваровым. Как отмечают «бело-голубые», 25-летний бразилец не прибыл на сборы, а его агент пытается вовлечь игрока в переговоры с бразильскими клубами.
«Хотя мы глубоко разочарованы неправомерными действиями со стороны игрока, мы хотели бы подчеркнуть нашу признательность бразильскому футболу как ведущему мировому рынку. Поэтому мы должны подчеркнуть, что любые переговоры, прошлые или будущие, инициированные игроком, его агентом или другими представителями, не санкционированы “Динамо”, — говорится в заявлении “Динамо”. “Следовательно, при таких обстоятельствах любые переговоры такого типа будут являться побуждением к нарушению трудового договора. Мы верим в ваше понимание этой ситуации, которую считаем тревожной и оскорбительной для любого футбольного клуба, и просим вас принять эту информацию во внимание”, — подчеркивает клуб.
Ранее издание Globo сообщило, что Бителло хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, так как испытывает дискомфорт из-за продолжающейся СВО. Сам игрок опроверг эту информацию.
Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Всего за «бело-голубых» он провел 51 матч, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.