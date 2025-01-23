СМИ: «Динамо» сообщило бразильцам о недопустимости переговоров с Бителло

«Хотя мы глубоко разочарованы неправомерными действиями со стороны игрока, мы хотели бы подчеркнуть нашу признательность бразильскому футболу как ведущему мировому рынку. Поэтому мы должны подчеркнуть, что любые переговоры, прошлые или будущие, инициированные игроком, его агентом или другими представителями, не санкционированы “Динамо”, — говорится в заявлении “Динамо”. “Следовательно, при таких обстоятельствах любые переговоры такого типа будут являться побуждением к ​​нарушению трудового договора. Мы верим в ваше понимание этой ситуации, которую считаем тревожной и оскорбительной для любого футбольного клуба, и просим вас принять эту информацию во внимание”, — подчеркивает клуб.