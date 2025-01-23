Агент Бителло ответил на призыв «Динамо» к клубам из Бразилии не контактировать с игроком

Подчёркиваю, ни с моей стороны, ни со стороны Бителло нет никаких действий, о которых не было бы известно клубу, с которым у нас заключён контракт. Я глубоко сожалею о таком отношении, и оно будет рассмотрено в соответствующей сфере", — цитирует агента журналист Лукас Педроса в соцсети Х (ранее Twitter).