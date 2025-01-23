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Агент Бителло ответил на призыв «Динамо» к клубам из Бразилии не контактировать с игроком

Агент Майкел Портела, представляющий интересы атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло, отреагировал на решение бело-голубых направить письма в бразильские клубы с призывом не вести переговоров с 25-летним футболистом.

Источник: Чемпионат.com

Ранее хавбек не прибыл на зимний сбор российской команды.

«Опубликованную информацию мы с футболистом восприняли с удивлением. Об интересе крупнейших мировых клубов к Бителло известно всем сторонам, настолько, что мы уже получили многочисленные ответы на различные предложения, направленные в “Динамо” мной и официальными представителями заинтересованных клубов.

Обмен электронными письмами, а также документами с предложениями и встречными предложениями доказывают причастность «Динамо» ко всему, что происходит с Бителло на рынке. Следовательно, клубу и его руководству всегда было известно, где, когда и что делал игрок.

Подчёркиваю, ни с моей стороны, ни со стороны Бителло нет никаких действий, о которых не было бы известно клубу, с которым у нас заключён контракт. Я глубоко сожалею о таком отношении, и оно будет рассмотрено в соответствующей сфере", — цитирует агента журналист Лукас Педроса в соцсети Х (ранее Twitter).

Динамо