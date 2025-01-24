У «Зенита» на сборах нет еще одного бразильца. Куда уехал Педро?

В молодёжном чемпионате Южной Америки принимают участие футболисты, родившиеся 1 января 2005-го и позже. Сам Педро моложе многих игроков на год — он появился на свет в феврале 2006-го. Тем не менее для таланта «Зенита» это не первый чемпионат Южной Америки. Поразительно, но и на предыдущем турнире два года назад совсем юный Педро был в составе сборной Бразилии, которая стала чемпионом. Более того, он оформил 2+2, а в решающей игре за золото с Уругваем (2:0) забил второй гол «селесао».