Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги

Первые зарубежные мыльные оперы в СССР и России были из Латинской Америки — «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут»… Сейчас вокруг «Динамо» разворачивается современный бразильский сериал — с полузащитником Бителло в главной роли. В первой серии молодой человек под влиянием нечистого на руку агента Портелы пошел на нарушение контракта, не явился на сборы, уведомив о желании перейти в «Ботафого». Далее по сюжету бразильский клуб прислал предложение на 10 миллионов евро, на 13, 15… Четвертый оффер в размере 18 миллионов евро с реальными бонусами, которые позволяли в сумме получить не менее 20 миллионов, москвичей в целом удовлетворил. Покупали за 10, отдаем в два раза дороже вместо риска уйти в судебные разбирательства из-за разрыва соглашения — нормальная история.