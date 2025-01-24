Шалимов заявил, что вероятный уход Бителло станет потерей для «Динамо»

«Потеря ли Бителло для “Динамо”? Конечно, потеря. Команда забила наравне с “Зенитом” больше всех в РПЛ, и бразилец много отдавал, он и сам забить может. Примерно понимаю, что случилось с Бителло. Узнал, сколько платят в России, сравнил с тем, что есть у других бразильцев, прежде всего в “Зените”, узнал о премиях там. И сделал выводы, что, впрочем, не означает, что нужно действовать так, как он», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».