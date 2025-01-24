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Александр Горшков: у Клаудиньо были постоянные недовольства и желание уйти из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Клаудиньо из санкт-петербургского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Карьеру бразилец продолжит в катарском «Аль-Садде».

«В том настроении, которое в последнее время было у Клаудиньо, его уход не станет потерей. Ведь были постоянные недовольства и желание уйти. Будем надеться, что “Зенит” освежит свои ряды.

Правильная или неправильная нынешняя стратегия «Зенита» зависит от руководства. Если клуб выбрал вектор развития, покупая и продавая бразильцев, значит, она правильная. С точки зрения болельщиков, хотелось бы больший уклон на своих воспитанников«, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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