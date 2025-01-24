«Безумно умный». Тренер «Акрона» Тедеев поделился впечатлениями от начала работы с Дзюбой

Артём — это звезда, это человек, с которым мне нет смысла в этом соревноваться. Зачем? Я просто свои амбиции должен в нужный момент спрятать, а в нужный момент их направить так, чтобы эти амбиции ему помогли. А его способности помогали футболистам, не мне. И в этом смысле моя основная цель и задача — ему уделить внимание, то есть учить его играть в футбол нет смысла, он умеет всё, ему только скажи: делай так, делай сяк — он это сделает, потому что спартаковский воспитанник, он прошел всё и вся. И поэтому я ему сразу сказал: «Моя основная цель и задача — подвести тебя психологически, функционально, физически так, чтобы ты мог делать ту работу, которая даст нам результат, ну и плюс ты будешь отвлекать всех защитников в России», — сказал Тедеев в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».